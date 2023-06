Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Hirschhorn (ots)

Hirschhorn: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag (17.06.) auf der B37. Gegen 11:30 Uhr befuhr ein 58-jähriger aus dem Kreis Bergstraße mit seiner 61-jährigen Beifahrerin die B37 in Richtung Hirschhorn. Ebenfalls in Richtung Hirschhorn fuhren in ihren Fahrzeugen ein 80-jähriger und eine 33-jährige aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 58-jährige dem vorausfahrenden 80-jährigen auf. Dieser wurde seinerseits auf das Fahrzeug einer vor ihm fahrenden 33-jährigen geschoben. Der 80-jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die 61-jährige Beifahrerin erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die 33-jährige sowie ihre Mitfahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die B37 bis 13 Uhr voll gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207-9405-0 zu melden.

Bereichterstatter: Hein, POK

