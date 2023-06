Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht mit E-Roller

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein junger Mann steht im Verdacht am Abend des 15.06.2023 gegen kurz nach 23 Uhr in Ginsheim-Gustavsburg, Schwedenschanze einen Unfall mit seinem schwarzen Elektroroller und einem geparkten Pkw gehabt zu haben. Hierbei wurde der Pkw nicht unerheblich beschädigt und der linke Außenspiegel abgerissen. Dieser wurde am Unfallort nicht aufgefunden und könnte vom Fahrer mitgenommen worden sein. Zeugen beschrieben den Fahrer wie folgt: - männlich - kurze blonde Haare - weißes T-Shirt - weiße ¾ Hose - ca. 30 Jahre alt - schwarzer Rucksack - 1,80 Meter - Osteuropäischer Phänotyp

Der junge Mann entfernte sich im Anschluss, trotz dem er angesprochen wurde mit einer unflätigen Verabschiedung. Gesucht werden weitere Zeugen, die näheres zum Fahrer wissen, ihn ebenfalls gesehen haben und somit ggf. ein Kennzeichen benennen oder einen Aufenthaltsort angeben können. Wie oben erwähnt führte der Mann ggf einen Außenspiegel in dunkler Farbe mit sich. Sachdienliche Hinweise bitte an die unten genannte Dienststelle in Bischofsheim.

