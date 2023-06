Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht mit Traktor - Zeugenaufruf

Erbach (ots)

Am Freitag (16.06.) gegen 14:15 Uhr befuhr eine 76-jährige Erbacherin mit ihrem Pkw die Brunnenstraße in Richtung Michelstadt. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam der Fahrerin ein Traktor mit Heuwender entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es zum Kontakt zwischen dem Pkw und dem landwirtschaftlichen Gespann. Der linke Außenspiegel des Autos wurde dabei beschädigt. Der Fahrzeugführer des landwirtschaftlichen Fahrzeuges setzte seine Fahrt fort, ohne den Pflichten bei einer Verkehrsunfallbeteiligung nachzukommen. Der Sachschaden am Pkw der Erbacherin wird auf 150 Euro beziffert.

Die Polizeistation Erbach sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeuggespann geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der 06062-9530 bei der Polizeistation Erbach zu melden.

