POL-DADI: Beschädigtes Fahrzeug nach Verkehrsunfall gesucht Darmstadt, Soderstraße/ Mühlstraße

Darmstadt (ots) - Mit Beginn des Heinerfestes, bietet die Polizei in Darmstadt allen interessierten Fahrradfahrern und Fahrradfahrerinnen am Donnerstag (29.6.) eine kostenlose Fahrradcodierung an. Die Aktion findet zwischen 10 und 16 Uhr in der Bismarckstraße bei dem 1. Polizeirevier statt. Damit Wartezeiten ...

mehr