Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Bürstadt (ots)

Am Donnerstag (15.06.), zwischen 08:00 und 13:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren einen in der Heinrichstraße geparkten Seat Alhambra im Bereich des linken Frontkotflügels und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können. Hinweise nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 / 94400 entgegen.

