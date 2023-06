Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Brand zweier Holzstapel

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Büttelborn (ots)

In der Nacht zum Samstag (17.06.) wurde gegen 01.10 Uhr durch einen Zeugen ein Brand in einem Waldstück westlich des Gemeindeteils Worfelden gemeldet. Wie sich kurze Zeit später herausstellte, brannten im Bereich der Hochthurmer Schneise/Batzenschneise zwei Holzstapel, welche jeweils links und rechts des Waldweges gelagert waren. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Groß-Gerau, Büttelborn und Worfelden im Einsatz und konnten ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Nach Angaben der Rettungsleitstelle in Groß-Gerau werden die Nachlöscharbeiten noch mindestens bis zum Mittag andauern.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt Brandstiftung in diesem Zusammenhang nicht aus. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Matthias Brosch, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell