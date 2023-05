Gerolstein (ots) - Am 30.05.2023 gegen 15:37 Uhr befuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden mit seinem Motorrad die L 10 zwischen Kalenborn-Scheuern und Gerolstein-Oos. Hier kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben zum Liegen. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Rückfragen bitte an: ...

