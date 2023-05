POL-PDWIL: Verkehrskontrollen durch Kräfte der Bereitschaftspolizei

Wittlich (ots) - Am 29.05.2023 ereignete sich in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:15 Uhr in der Feldstraße, auf dem dortigen Parkplatz, eine Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich, unter 06571/9260 zu melden Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571-9260 ...

