POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Philippsweiler (ots) - Am Sonntag, dem 28.05.2023 zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr, ist es in Philippweiler während des dortigen Sportfestes zu einer Sachbeschädigung durch Zerkratzen eines geparkten Pkw gekommen. Die Tat ereignete sich im Bereich der Parkflächen vor dem Gemeindehaus. Zeugen werden gebeten, möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat stehende Feststellungen an die Polizeiinspektion Prüm mitzuteilen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Prüm ...

