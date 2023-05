POL-PDWIL: Pkw beschädigt

Traben-Trarbach (ots) - Im Zeitraum vom Pfingstmontag, den 29.05.23, 14.00 Uhr bis Dienstag, den 30.05.23, 07.00 Uhr, wurde in der öffentlichen Toilettenanlage am Busbahnhof eine Innenwand mit Farbe besprüht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Traben-Trarbach unter Tel.: 06541/6270. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Traben-Trarbach Telefon: 06541-6270 pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de Pressemeldungen der ...

