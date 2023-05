Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Toilette mit Farbe beschmiert

Traben-Trarbach (ots)

Im Zeitraum vom Pfingstmontag, den 29.05.23, 14.00 Uhr bis Dienstag, den 30.05.23, 07.00 Uhr, wurde in der öffentlichen Toilettenanlage am Busbahnhof eine Innenwand mit Farbe besprüht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Traben-Trarbach unter Tel.: 06541/6270.

