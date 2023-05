Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Junger Mann begeht Fahrraddiebstahl und wird aggressiv gegen die Polizei

Feusdorf (ots)

In den frühen Morgenstunden des 30.05.2023 wurden die Beamten der Polizeiinspektion Prüm nach Feusdorf gerufen. Dort soll ein augenscheinlich hilfloser junger Mann an einem Anwesen geklingelt haben und um Hilfe gebeten haben. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort konnte der 25. Jährige Irakische Staatsangehörige festgestellt werden. Er gab von sich aus an, dass er gerade ein Fahrrad geklaut habe und nicht mehr wisse, wo er dieses herhabe. Außerdem würde er gerne zurück in seine Unterkunft nach Bitburg. Bei der Überprüfung des Fahrrads stellte sich heraus, dass der 25. Jährige nicht nur ein Fahrrad, sondern auch eine Plane und einen Gartenstuhl entwendet hat. Offenkundig hatte er vor, die Polizei auf sich aufmerksam zu machen. Er beabsichtigte wohl dann von den Beamten nach Bitburg gefahren zu werden. Er ging mehrfach, wie selbstverständlich auf den Streifenwagen zu und wollte sich dort hineinsetzen. Nachdem er merkte, dass die Beamten sein Bemühen, um ein kostenloses Taxi, erkannt haben, fing er an Stühle und Tische von einer nahegelegenen Gaststätte umzuwerfen. Dies wurde durch die Beamten konsequent unterbunden. Um weiteres Randalieren zu verhindern sollte er gefesselt werden. Dabei leistete er jedoch erheblichen Widerstand. Durch sein Verhalten zog er sich selbst einige Schürfwunden zu. Beide Beamten wurden ebenfalls durch Schürfwunden leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch weiter verrichten. Bei der weiteren Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass der 25-Jährige aufgrund psychotischer Erkrankung und daraus resultierender erheblichen Fremdgefährdung, per gerichtlicher Verfügung, in einer Psychiatrischen Anstalt untergebracht werden soll. Er wurde daher durch die Beamten der PI Prüm in die Psychiatrie verbracht. Der Geschädigte, welchem das Fahrrad, vermutlich in Feusdorf, geklaut wurde, ist bisher unbekannt. Wer sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt und / oder dem Eigentümer des Fahrrads tätigen kann, möge sich bei der Polizeiinspektion Prüm melden.

