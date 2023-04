POL-MTK: Diebstahl aus KFZ +++ Diebstahl von Kennzeichen +++ Sachbeschädigung an KFZ +++ Diebstahl von Paketen

Hofheim (ots) - 1. 1. Versuchter Einbruch in Gewerbeobjekt, Hattersheim am Main, Okriftel, Rheinstraße, 20.04.2023, 21:35 Uhr bis 22:45 Uhr (mk) Am Donnerstagabend versuchten bislang Unbekannte in ein Gewerbeobjekt im Hattersheimer Ortsteil Okriftel einzudringen. Zwischen 21:35 Uhr und 22:45 Uhr zerstörten der oder die Täter die Fensterfront eines Rolltors des in der Rheinstraße befindlichen Gebäudes, um so ins ...

