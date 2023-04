PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Zwei versuchte Einbrüche +++ Aktueller Blitzerreport

Hofheim (ots)

1. 1. Versuchter Einbruch in Gewerbeobjekt, Hattersheim am Main, Okriftel, Rheinstraße, 20.04.2023, 21:35 Uhr bis 22:45 Uhr

(mk) Am Donnerstagabend versuchten bislang Unbekannte in ein Gewerbeobjekt im Hattersheimer Ortsteil Okriftel einzudringen. Zwischen 21:35 Uhr und 22:45 Uhr zerstörten der oder die Täter die Fensterfront eines Rolltors des in der Rheinstraße befindlichen Gebäudes, um so ins Innere zu gelangen, ließen dann jedoch von ihrer Tat ab. Der Sachschaden beträgt ca. 150 Euro. Entwendet wurde nichts.

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

2. Dienstleistungsbetrieb in Eschborn angegangen, Eschborn, Unterortstraße, 19.04.2023, 17:00 Uhr bis 20.04.2023, 10:00 Uhr,

(mk) Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde ein Dienstleistungsbetrieb in Eschborn durch Einbrecher angegangen. Zwischen 17:00 Uhr und 10:00 Uhr am darauffolgenden Tag versuchten bislang Unbekannte über die Eingangstür gewaltsam in das Objekt in der Unterortstraße einzudringen. Sie ließen im Verlauf der Tat von ihrem Plan ab und verließen die Örtlichkeit anschließend. An der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196/2073-0 zu melden.

3. Aktueller Blitzerreport

(mk) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der kommenden Woche finden keine angekündigten Messstellen im Bereich der Polizeidirektion Main-Taunus statt. Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell