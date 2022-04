Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Trunkenheitsfahrt - Zeugen gesucht

Neuenburg-Grißheim (ots)

Am 27.04.2022, gegen 18:56 Uhr, wurde ein Passant im Fritz-Meier-Weg in Grißheim auf zwei Personen aufmerksam. Die eine männliche Person war sichtlich alkoholisiert und wurde von einer zweiten männlichen Person gestützt. Beide waren auf dem Weg zum Auto der betrunkenen Person, in welches der Betrunkene schlussendlich auch einstieg. Vom Zeugen angesprochen entgegnete Letzterer lediglich gereizt, man möge ihn in Ruhe lassen. Auch die Person, welche die betrunkene Person stützte, wurde vom Zeugen angesprochen, woraufhin dieser sinngemäß entgegnete "was soll er denn auch machen". Letztlich fuhr die betrunkene Person davon. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei konnte ihn an seiner Wohnanschrift antreffen, er war tatsächlich erheblich alkoholisiert.

Gesucht werden Zeugen der Vorfälle sowie insbesondere die Person, welche den Betrunkenen zu dessen Auto begleitete. Mutmaßlich befanden sich beide Personen zuvor in einem nahegelegenen Clubheim. Die gesuchte Person konnte nicht näher beschrieben werden, fuhr aber einen blauen 5er BMW.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

RM/FH

