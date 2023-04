PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Jugendlicher von Gruppe ausgeraubt +++ Einbruch in Baustelle +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Betrüger erfolgreich +++ Pkw unter Einfluss von Alkohol und ohne Führerschein gefahren

Hofheim (ots)

1. Jugendlicher von Gruppe ausgeraubt,

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Dienstag, 18.04.2023, 16:30 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag wurden Jugendliche im Main-Taunus-Zentrum von einer Gruppe beraubt. Den Angaben des 14-jährigen Geschädigten zufolge, sei dieser mit seiner gleichaltrigen Begleiterin vor dem Ärztehaus des Main-Taunus-Zentrums von drei Jugendlichen angesprochen und bedroht worden. Die Gruppe habe unter Vorhalten eines Pfeffersprays und eines Schlagrings Bargeld vom 14-Jährigen eingefordert. Daraufhin habe der Jugendliche den Tätern insgesamt 20 Euro ausgehändigt. Im Anschluss soll die Gruppe die Flucht ergriffen haben. Alle Täter werden als etwa 14 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Einer soll eine beige Gucci-Kappe getragen haben, ein weiterer sei Brillenträger gewesen. Der Dritte im Bunde habe einen Seitenscheitel gehabt.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus nimmt Hinweise zum Raub unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Baugeräte aus Bauwagen entwendet,

Hofheim am Taunus, Wallau, Taunusstraße, Freitag, 14.04.2023, 16:00 Uhr bis Dienstag, 18.04.2023, 07:00 Uhr

(fh)Im Hofheimer Ortsteil Wallau haben in den vergangenen Tagen Werkzeugdiebe auf einer Baustelle ihr Unwesen getrieben. Am Dienstagmorgen stellten Mitarbeiter der Baustelle in der Taunusstraße fest, dass zwischen Freitag und Dienstag in einen dort abgestellten Baucontainer eingebrochen worden war. Während der Spurensicherung der Polizei konnte festgestellt werden, dass die Unbekannten nach dem Öffnen des Containers zwei Betonrüttler, eine Kettensäge und ein Kernbohrgerät an sich genommen und unbemerkt geflüchtet waren. Der Wert der Baugeräte summiert sich auf knapp 3.500 Euro.

Hinweise zum Diebstahl werden von der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

3. Einbrecher nehmen Schmuck mit,

Schwalbach am Taunus, Sachsenstraße, Dienstag, 18.04.2023, 09:15 Uhr bis 11:15 Uhr

(jg) Am Dienstagvormittag brachen bislang unbekannte Einbrecher in der Sachsenstraße in Schwalbach am Taunus in ein Einfamilienhaus ein, ihnen gelang nach der Tat unerkannt die Flucht. In der Zeit von 09:15 Uhr bis 11:15 Uhr nutzen die Einbrecher die Abwesenheit der Hausinhaber aus und hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses auf. Dadurch verschafften sie sich Zugang zu dem Einfamilienhaus. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen und konnten mit Schmuck sowie Bargeld flüchten.

Der Wert des Diebesgut und der entstandene Sachschaden summieren sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Dreiste Betrüger erfolgreich,

Kelkheim (am Taunus), Frankfurt am Main, 18.04.2023, 15:20 Uhr

(mk) Am Dienstag waren dreiste Betrüger bei einer Kelkheimerin erfolgreich, wodurch diese einen finanziellen Schaden erlitt. Im vorliegenden Fall kontaktierten die Betrüger die Seniorin telefonisch und gaben sich abwechselnd als Polizeibeamte, Tochter und Staatsanwältin aus. Der Frau wurde mitgeteilt, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Untersuchungshaft müsse. Die Haft könne jedoch durch Vorlage einer Kaution abgewendet werden. Im weiteren Verlauf begab sich die Seniorin letztendlich in die Heiligkreuzgasse in Frankfurt am Main und übergab dort Goldmünzen und Schmuck an einen der Täter. Erst anschließend fiel der Betrug auf. Der Täter an den der Schmuck übergeben wurde, soll laut der Geschädigten ca. 1,75 groß und 25 bis 35 Jahre alt gewesen sein. Während der Tat war er dunkel bekleidet und trug eine FFP2-Maske. Des Weiteren führte er eine grüne, bunte, zugeknotete Einkaufstasche mit sich.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Die Polizei rät misstrauisch zu sein, sobald angebliche Verwandte sich, egal über welches Medium, melden, und um Geld bitten. Ganz besonders sollte dieses Misstrauen erfolgen, wenn es in der Vergangenheit noch nie zu einer solchen Bitte kam und zusätzlich die Übergabe nicht direkt an die Person persönlich erfolgen soll. Des Weiteren wird die Polizei sich niemals bei einem Angehörigen melden und um eine Kaution bitten. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen fremde Personen. Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder Verwandten über die Situation. Sensibilisieren Sie Ihre Familienmitglieder bzgl. der Betrugsmaschen und kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei!

5. Pkw unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein gefahren, Flörsheim am Main, Kirschgartenstraßen, 18.04.2023, 10:55 Uhr

(mk) Im Laufe des Dienstagmorgens verstieß eine 53-Jährige Flörsheimerin gleich gegen zwei Vorschriften. Gegen 10:55 Uhr geriet die Frau mit ihrem Opel ins Visier der Streife der Polizeistation Flörsheim. Bei der anschließenden Kontrolle im Bereich der Kirschgartenstraße erhärtete sich der Verdacht, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol ihren Pkw geführt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,9 Promille. Doch damit nicht genug. Die 53-Jährige war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es folgten die Durchführung einer Blutentnahme auf der Polizeistation sowie die Einleitung von Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell