PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen - Einladung Medien-Kontrollstelle

Hofheim (ots)

(wie)Im Rahmen des Speedmarathons am Freitag, den 21.04.2023 bietet das Polizeipräsidium Westhessen eine Medien-Kontrollstelle an. Der Regionale Verkehrsdienst Wiesbaden wird während des Speedmarathons 2023 die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden überwachen. Ein Messgerät wird auf der Brücke in Mainz-Kastel aufgestellt werden. Zu schnelle Autofahrerinnen und Autofahrer werden danach von der Polizei, auch mit Motorrädern, angehalten und am Brückenkopf zu ihrem Verstoß angehört. Hierzu werden alle Pressevertreterinnen und Pressevertreter an die Kontrollstelle am Brückenkopf Mainz-Kastel, Theodor-Heuss-Brücke/ Rheinuferstraße eingeladen. In der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr wird ein Vertreter der Pressestelle vor Ort sein und für Fragen und O-Töne zur Verfügung stehen. Ein vorherige Anmeldung wird per e-mail an pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de erbeten.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell