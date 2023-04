POL-MTK: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen - Messstellen Speedmarathon

Hofheim (ots) - 1. Raub in S-Bahn, 15-jähriger Tatverdächtiger, S3 Richtung Frankfurt, Bereich Bad Soden, Samstag, 15.04.2023, 18:20 Uhr (he) Am Samstagabend kam es in Bad Soden in der S3 in Richtung Frankfurt zu einem Raub, bei dem einem 15-Jährigen von einem anderen Jugendlichen die mitgeführte Umhängetasche ...

mehr