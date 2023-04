PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Raub in S-Bahn +++ Gewerbe- und Gaststättenkontrolle +++ Einbruch in Einkaufsmarkt und Baustelle +++ 7 geparkte Pkw beschädigt +++ 2 Pkw aufgebrochen +++ Bushaltestelle entglast +++ Verkehrskontrolle

Hofheim (ots)

1. Raub in S-Bahn, 15-jähriger Tatverdächtiger, S3 Richtung Frankfurt, Bereich Bad Soden, Samstag, 15.04.2023, 18:20 Uhr

(he) Am Samstagabend kam es in Bad Soden in der S3 in Richtung Frankfurt zu einem Raub, bei dem einem 15-Jährigen von einem anderen Jugendlichen die mitgeführte Umhängetasche gewaltsam abgenommen wurde. Das Opfer war mit einem Freund in Bad Soden in die Bahn gestiegen, als sich kurz danach zwei weitere Jugendliche, 14 und 15 Jahre alt zu ihnen setzten. Der 15-Jährige habe dann unter der Anwendung von Gewalt dem Geschädigten die Tasche abgenommen. Der Geschädigte und sein Freund konnten danach an der Haltestelle Sulzbach Nord die Bahn verlassen und die Polizei verständigen. Diese leitete umfangreiche Maßnahmen ein. Unter Einbindung der Bundespolizei wurde an mehreren nachfolgenden Haltestellen nach den Tätern gefahndet und durch Einsatzkräfte auch das Innere der Bahn kontrolliert. Im Rahmen des Einsatzes konnte eine Person festgenommen werden, auf den die Beschreibung eines der zwei Täter passte; ein 14-Jähriger. Im weiteren Verlauf ergaben sich dann Hinweise auf den mutmaßlichen 15-jährigen Haupttäter. Nach einer durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurden Einsatzkräfte dann bei ihm zu Hause vorstellig. Für weitere polizeiliche Maßnahmen erfolgte eine Festnahme. Anschließend wurde der Jugendliche auf eine Polizeistation gebracht und nach Beendigung der Maßnahmen an seine Mutter übergeben. Die weiteren Maßnahmen zur Ermittlung des genauen Tatablaufs und den Tatbeteiligungen der einzelnen Personen hat die Kriminalpolizei übernommen.

2. Gewerbe- und Gaststättenkontrolle von Polizei und Stadt in Flörsheim Flörsheim am Main, Stadtgebiet, 14.04.2023, 17:00 Uhr

(mk) Am Freitag führte die Polizei in Flörsheim zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Flörsheim sowie einem Sachverständigen für Spielautomaten eine Gewerbe- und Gaststättenkontrolle in Flörsheim durch. Unterstützt wurden die Maßnahmen durch Kräfte der Hessischen Bereitschaftspolizei. Um 18:30 Uhr wurden zeitgleich drei Gewerbeobjekte in Flörsheim durch die Kräfte betreten. Hier konnten insgesamt zehn Personen angetroffen und kontrolliert werden. Die Personenkontrollen verliefen allesamt ohne besondere Vorkommnisse. Ganz im Gegenteil hierzu verhielten sich die Überprüfungen durch den Sachverständigen. Hierbei stellte sich in einer der drei Örtlichkeiten heraus, dass dort zwei Spielautomaten aufgestellt waren, die eine veraltete Software besitzen und somit nicht mehr hätten betrieben werden dürfen. Aus diesem Grund wurden diese durch das Ordnungsamt der Stadt Flörsheim sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Glückspiels gem. §284 StGB eingeleitet. Des Weiteren war für zwei weitere Spielautomaten keine Betriebserlaubnis vorhanden, weshalb diese versiegelt wurden. Dem Betreiber wurde mitgeteilt, dass die Siegel erst wieder entfernt werden, wenn die entsprechenden Betriebserlaubnisse vorgelegt werden. In der zweiten Örtlichkeit stellte sich im Rahmen der Überprüfung ebenfalls heraus, dass dort zwei Spielautomaten aufgestellt sind, die den Verdacht des illegalen Glückspiels gem. §284 StGB erfüllen. Diese wurden ebenso durch das Ordnungsamt der Stadt Flörsheim sichergestellt. Zusätzlich waren auch hier zwei Spielautomaten aufgestellt, für die keine Betriebserlaubnis vorhanden war. Diese wurden versiegelt. Das Verfahren gestaltet sich hier gleich dem der ersten Örtlichkeit. Im dritten Betrieb wurden abermals zwei Spielautomaten vorgefunden für die keine Betriebserlaubnis vorhanden war. Diese wurden ebenfalls versiegelt. Des Weiteren wurden drei Geräte festgestellt, bei denen über ein Bonussystem der Gewinn nicht unmittelbar an den Spieler ausgeschüttet wird, sondern an den Inhaber des Cafés, der das Geld dann entsprechend in Form von Bargeld oder in zuvor vereinbarten Sachpreisen an den Spieler weiterleitet. Dies stellt ebenfalls eine Straftat gem. §284 StGB dar. In der Folge wurden auch diese Spielautomaten durch das Ordnungsamt der Stadt Flörsheim sichergestellt. Aber damit nicht genug. Hier konnten im Bereich hinter der Theke mehrere Zahlungslisten, diverse Umschläge mit Bargeld und eine Box mit insgesamt 6400 EUR Bargeld festgestellt werden. Da hier der Verdacht bestand, dass das Geld in Zusammenhang mit dem bereits beschriebenen Auszahlungssystem steht, wurde dieses ebenfalls sichergestellt. Gegen 21:45 Uhr wurden die Kontrollen schließlich beendet.

Demnach wurden sieben Ermittlungsverfahren eingeleitet, vier Geräte vorübergehend versiegelt und sieben aufgestellte Spielautomaten sowie mehr als 6400EUR Bargeld sichergestellt.

Während der Kontrollmaßnahmen kam es einsatzbedingt zu einer Sperrung der Kapellenstraße zwischen dem Kreisverkehr Bürgermeister-Lauck-Straße und Kettelerstraße.

3. Hohe Anzahl an Zigaretten aus Lager eines Einkaufsmarkt gestohlen, Hattersheim am Main, Heddingheimer Straße, 14.03.2023, 01:18 Uhr

(mk) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatten es bislang Unbekannte auf die Zigaretten eines Einkaufsmarktes in Hattersheim abgesehen. Das in der Heddingheimer Straße befindliche Objekt wurde am Freitag gegen 01:15 Uhr durch bislang Unbekannte angegangen. Diese verschafften sich zunächst auf unbekannte Art und Weise gewaltsam Zugang zum Lagerraum und entwendeten im Anschluss eine Rollpalette mit einer Vielzahl an Zigaretten. Danach verließen sie die Örtlichkeit mitsamt der erlangten Zigaretten. Derzeit besteht der Verdacht, dass die Täter von der Örtlichkeit in Richtung Ladislaus-Winterstein-Ring flüchteten. Der Wert des Diebesguts beträgt ca. 12.800EUR.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder verdächtigen Personen und Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern der Regionalen Kriminalitätsinspektion Main-Taunus in Sulzbach unter der Rufnummer 06192/2079-0 zu melden.

4. Einbruch in Baustelle,

Kelkheim (Taunus), Fischbach, Sodener Straße, 15.04.2023, 21:05 Uhr bis 16.04.2023, 19:45 Uhr

(mk) Zwischen Samstag- und Sonntagabend drangen bislang Unbekannte in ein noch im Bau befindliches zweistöckiges Einfamilienhaus im Kelkheimer Ortsteil Fischbach in der Sodener Straße ein und entwendeten diverse Werkzeuge. Zwischen 21:05 Uhr und 19:45 Uhr wurde sich zunächst über eine Lücke im Bauzaun von der Sodener Straße kommend Zugang zum Gelände verschafft. Anschließend gelangten die Täter über eine Nebentür gewaltsam in das Objekt und entwendeten hieraus mehrere Elektrowerkzeuge. Anschließend flüchteten sie über ein Nachbargrundstück in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf ca. 200 EUR geschätzt. Der Wert der Werkzeuge beträgt ca. 1500 EUR.

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler der Regionalen Kriminalinspektion Main-Taunus in Sulzbach unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

5. Sieben geparkte Pkw beschädigt,

Sulzbach (Taunus), Am Limespark, 15.04.2023, 13:30 Uhr bis 16.04.2023, 09:45 Uhr

(mk) Von Samstag bis Sonntag wurden mehrere in Sulzbach geparkte Pkw von einer oder einem bislang Unbekannten beschädigt. Zwischen 13:30 Uhr und 09:45 Uhr wurden insgesamt sieben Pkw, welche im Bereich der Straße "Am Limespark" geparkt waren angegangen. Die Beschädigungen erfolgten in der Form, dass die Reifen der Fahrzeuge offensichtlich mit einem Messer zerstochen wurden. Bei den geparkten Pkw handelte es sich um einen grünen Seat, einen weißen und einen schwarzen VW, einen blauen Skoda, einen silbernen Ford, einen Mercedes und einen Opel. Der Gesamtschaden beträgt ca. 5000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695-0 entgegen.

6. Bushaltestelle entglast,

Hofheim am Taunus, Rheingaustraße, Feststellzeitpunk: 15.04.2023, 02:10 Uhr

(mk) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde festgestellt, dass die Bushaltestelle "Flörsheimer Straße" in der Rheingaustraße in Hofheim beschädigt wurde. Die Feststellung erfolgte um 02:10 Uhr. Durch bislang Unbekannte wurde eine Fensterscheibe der Haltestelle vollständig zerstört. Ein genauer Tatzeitraum ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt ca. 1500 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 20790 entgegen.

7. Zwei Pkw aufgebrochen,

Hattersheim am Main, Okriftel, Rheinstraße, 16.04.2023, 00:00 Uhr bis 09:55 Uhr

(mk) Am frühen Sonntagmorgen wurden zwei in Hattersheim geparkte Pkw von bislang Unbekannten aufgebrochen. Einer der beiden Pkw war zwischen 00:00 Uhr und 09:45 Uhr im Bereich der Rheinstraße auf einem Parkplatz eines dort ansässigen Lebensmittelgeschäfts geparkt. Zunächst wurde versucht den weißen Fiat gewaltsam aufzuhebeln. Als dies misslang wurde eine Scheibe des Fahrzeugs mittels eines Steins eingeworfen und anschließend eine Handtasche entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Der Wert der Handtasche wird mit ca. 150 EUR beziffert.

Nur wenige Meter entfernt wurde zudem ein silberner Opel, welcher in der Jahnstraße stand, angegangen. Hier wurde die Beifahrerscheibe mit einem Stein eingeworfen. Anschließend wurde das Fahrzeug durchsucht. Entwendet wurde nichts. Es entstand ein Schaden von ca. 200 EUR.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern der Regionalen Kriminalinspektion Main-Taunus unter der Rufnummer 06192/2079-0 zu melden.

8. Verkehrskontrolle auf der L3266,

Sulzbach, L3266, Bahnstraße, Samstag, 15.04.2023, 00:30 Uhr bis 01:30 Uhr

(he) In der Nacht von Freitag auf Samstag führten Einsatzkräfte der Polizeistation Eschborn auf der Landesstraße 3266 im Bereich Sulzbach eine Verkehrskontrolle durch. Zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr wurden 19 Fahrzeuge und 26 Personen kontrolliert. Gegen einen 20-jährigen Fahrzeugführer aus Frankfurt wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hier ließ ein Test darauf schließen, dass der junge Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Weiterhin wurden auch Drogen bei ihm aufgefunden. Bei einem weiteren Fahrzeugführer aus dem Main-Taunus-Kreis stellten die Einsatzkräfte wegen einer vorliegenden Alkoholisierung den Fahrzeugschlüssel sicher. Darüber hinaus wurden noch Mängelkarten gefertigt sowie drei Fahrzeugführer verwarnt.

