POL-MTK: Körperliche Auseinandersetzung in Hofheim +++ Betrunkener Unfallverursacher flüchtet und wird festgenommen

Hofheim (ots)

1. Körperliche Auseinandersetzung, Hofheim am Taunus, Rudolf-Mohr-Straße, 19.04.2023, 21:33 Uhr

(mk) Am Mittwochabend kam es im Bereich der Rudolf-Mohr-Straße in Hofheim zu einer Auseinandersetzung im bei der eine Person verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielten sich zwei Männer im Alter von 28 und 39 Jahren im Rudolf-Mohr-Park in Hofheim auf. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Hierbei soll der 39-Jährige den 28-Jährigen geschlagen haben, wodurch der 28-Jährige eine Verletzung erlitt. Bei der Kontrolle des Aggressors konnte zudem eine geringe Menge Haschisch aufgefunden werden, weshalb gegen diesen nun nicht nur wegen Körperverletzung, sondern auch wegen des Besitzes von Drogen ermittelt wird.

2. Betrunkener Unfallverursacher flüchtet und wird festgenommen, Kelkheim, Johann-Strauß-Straße, Mittwoch, 19.04.2023, 23:30 Uhr

(fh)Am späten Mittwochabend flüchtete in Kelkheim ein stark alkoholisierter und führerscheinloser Mann von einer Unfallstelle, nachdem er zuvor drei Fahrzeuge beschädigt hatte. Die Polizei nahm ihn noch in derselben Nacht fest. Gegen 23:30 Uhr befuhr ein 34 Jahre alter Kelkheimer die Johann-Strauß-Straße in Richtung des Sendelbacher Wegs. Der, wie sich später herausstellte, mit über zwei Promille und ohne gültige Fahrerlaubnis fahrende Audi-Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einem geparkten Seat und einem ebenfalls parkenden VW Arteon zusammen. Letzterer wurde durch die Wucht des Aufpralls dann noch gegen einen Opel Astra geschoben. Der Unfallverursacher stieg aus seinem Audi und ergriff die Flucht. Nur kurze Zeit später gelang es einer Streife den Flüchtigen anzutreffen, und zur Polizeistation zu bringen. Diese durfte er nach der Abgabe einer Blutprobe wieder verlassen. Der Audi wurde zur weiteren Spurensicherung sichergestellt. Sowohl dieser, als auch der beschädigte VW Arteon waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden summiert sich auf etwa 10.000 Euro.

