Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat den 14-jährigen Boza K. aus Laatzen gesehen?

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Mit einem Foto sucht die Polizei Hannover seit Mittwoch, 12.07.2023, nach dem vermissten Boza K. aus Laatzen und bittet dabei die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Ermittlungen des Polizeikommissariats Laatzen war der Junge am 23.06.2023 nach der Schule nicht nach Hause in die Otto-Hahn-Straße in Laatzen zurückgekehrt. Seine Mutter meldete ihn am gleichen Abend bei der Polizei als vermisst. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos.

Boza K. ist 14 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und schlank. Er hat braune Augen und kurze, schwarze, lockige Haare. Am Tag seines Verschwindens trug der Junge eine blaue Jeanshose, schwarze Nike-Schuhe und ein T-Shirt mit dem Aufdruck 'Kappa'.

Der Vermisste scheint irgendwo untergekommen zu sein, ist aber aufgrund seines jungen Alters noch schutzbedürftig. Wer Boza K. gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Laatzen unter der Telefonnummer 0511 109-4315 entgegen. /desch, hgt

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell