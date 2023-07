Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Trans Frau in Hannover-Mitte geschlagen und getreten - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Samstagabend, 15.07.2023, ist eine 44-jährige trans Frau von bislang unbekannten Männern zunächst öffentlich beleidigt und im Anschluss angegriffen worden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes wartete die 44-jährige trans Frau vor einem Imbiss in der Reuterstraße auf eine Freundin. Gegen 20:40 Uhr passierten sechs bislang unbekannte Männer die Örtlichkeit. Die Männer beleidigten die trans Frau und schlugen diese im Anschluss. Durch den Angriff stürzte sie zu Boden, wo die Männer noch gemeinschaftlich auf sie eintraten und bespuckten. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt und zu Fuß in Richtung Lützowstraße. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Die Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen und begab sich im Anschluss eigenständig in eine ärztliche Behandlung.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage und wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Da die Tat Hasskriminalität aufgrund queerfeindlicher Hintergründe darstellt, ermittelt der Staatsschutz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden.

Haben Sie auch schon ähnliche Situationen, wie beispielsweise queerfeindliche Beleidigungen, erlebt? Unsere Ansprechpersonen LSBTIQ für die Polizeidirektion Hannover stehen bei Bedarf beratend und begleitend unter der E-Mailadresse lsbtiq@pd-h.polizei.niedersachsen.de oder unter der Rufnummer 0511 109-5214 zur Verfügung. /bo, aw, desch

