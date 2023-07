Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Graffiti-Täter auf frischer Tat

Bild-Infos

Download

Siegen (ots)

Am 01.07.2023 stellte die Bundespolizei am Siegener Hauptbahnhof einen Tatverdächtigen, der kurz zuvor die Seitenwand einer Toilettenanlage mit Lackfarbe beschmiert hatte.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:00 Uhr wurde die Bundespolizei zu Streitigkeiten im Siegener Hauptbahnhof gerufen. Bei Eintreffen der Streife flüchtete ein zunächst unbekannter Mann und warf dabei Farbstifte und Lackfarbe von sich. Unverzüglich nahmen die Beamten die Verfolgung auf, stellten den Flüchtigen und nahmen die weggeworfenen Gegenstände an sich. In unmittelbarer Nähe fiel den Kräften ein 0,5m² großes Graffiti an der Seitenwand einer Sanitäranlage auf. Dabei stellten sie außerdem fest, dass der zuvor Geflüchtete an seinen Händen und Unterarmen sowie seiner Kleidung Farbanhaftungen aufwies. Sowohl die Farbanhaftungen als auch die Lackfarbe des 25-Jährigen konnten nach ersten Ermittlungen dem Graffiti zugeordnet werden. Dazu bestätigte ein Zeuge ebenfalls, dass es sich bei dem Siegener um den Verursacher handelt. Die Streife begleitete den Beschuldigten zur Wache und stellte dort einen Atemalkoholwert von ca. 1,56 Promille fest.

Dem bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Mann steht nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung bevor.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell