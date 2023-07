Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Rollator ins Gleis geworfen - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein und sucht Zeugen

Münster-Sprakel (ots)

Am Freitagabend (30. Juni) sollen Jugendliche am Haltepunkt Münster-Sprakel einen Rollator in die Gleise geworfen haben, der anschließend von einem Zug überfahren wurde. Der Rollator wurde fast vollständig zerstört und beschädigte ein Kommunikationskabel im Gleis. Die Beschädigung verursachte daraufhin eine Störung am Bahnübergang "An der Schlüppe".

Bis zur Behebung der Störung erhielten 17 Züge Verspätungen von insgesamt 265 Minuten.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und fragt:

Wer hat am 30. Juni 2023 in der Zeit von 19:15 - 20:15 Uhr am Haltepunkt Münster - Sprakel Jugendliche wahrgenommen und kann sachdienliche Hinweise zu den Personen geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder unter 0251-97437- 0 in Verbindung zu setzen.

