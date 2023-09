Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Schranke an Seniorenwohnheim beschädigt und geflüchtet - rund 1.500 Euro Schaden (02./04.09.2023)

Singen (ots)

Zwischen Samstag- und Sonntagmittag hat ein Unbekannter eine Unfallflucht in der Schaffhauser Straße begangen. Der Unbekannte fuhr gegen die Schranke an der Hofeinfahrt eines Seniorenwohnheimes, so dass diese verbog und sich die Verankerung der Befestigung verschoben hat. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

