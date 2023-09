Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf Straßenkreuzung (05.09.20223)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro gefordert hat ein Unfall am Dienstag gegen 13 Uhr auf der Kreuzung der Straßen Herdstraße und Lindenstraße. Ein 44-jähriger VW Passat Fahrer fuhr auf der Herdstraße stadteinwärts und stieß auf der Kreuzung mit einer von rechts kommenden 28-jährigen VW Beetle Fahrerin zusammen, die auf der Lindenstraße in Richtung Saarlandstraße unterwegs war.

