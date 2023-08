Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht auf REWE-Parkplatz

Kirn, Kallenfelser Straße (ots)

Wie der Polizei Kirn nun bekannt wurde, ereignete sich bereits am Donnerstag, dem 03.08.2023 im Zeitraum zwischen 16:15 Uhr und 16:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem REWE-Parkplatz in der Kallenfelser Straße in Kirn. Hierbei wurde ein grauer PKW Mercedes-Benz an der Stoßstange beschädigt. Der oder die Verkehrsunfallverursacher/in entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden an dem Fahrzeug zu kümmern. Gegen den oder die Verursacher/in wurde ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Kirn in Verbindung zu setzen.

