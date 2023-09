Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unbekannter Lieferwagenfahrer begeht Unfallflucht - 1.500 Euro Schaden (30.08.2023)

Stockach (ots)

Bereits am vergangenen Mittwoch, 30.08.2023, ist es in der Stahringer Straße zu einer Unfallflucht durch einen unbekannten Lieferwagenfahrer gekommen. Zur Auslieferung mehrerer Pakete fuhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug in die Einfahrt des Grundstücks. Beim Verlassen streifte er zunächst mit dem Dachholm einen Balkon am Gebäude, anschließend touchierte er bei der Ausfahrt noch eine Begrenzungsmauer des Anwesens. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr er dann jedoch davon. Die Ermittlungen der Polizei zu dem unbekannten Fahrer dauern an.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07773 920017, beim Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell