Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall verletzt (05.09.2023)

Radolfzell (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall auf der Landestraße 220 im Bereich der abknickenden Vorfahrt "Zum Seebühl" verletzt worden. Ein 74-Jähriger fuhr mit einem VW Golf von der Straße "Zum Seebühl" kommend in Richtung der Bundesstraße 34. An der abknickenden Vorfahrt folgte er der Straße und kollidierte dabei mit einer entgegenkommenden, an der abknickenden Vorfahrt geradeaus fahrenden 49 Jahre alten Radlerin. Die Frau versuchte noch zu Bremsen, konnte jedoch einen Zusammenstoß zwischen Auto und Zweirad nicht mehr verhindern. Die 49-Jährige stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Am VW entstand durch den Aufprall Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, am Damenrad in Höhe von mehreren hundert Euro.

