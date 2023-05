POL-EL: Dörpen - Zaun beschädigt

Salzbergen (ots) - Zwischen Dienstag, 13.30 Uhr, und Mittwoch, 7.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vier Räder eines Mercedes. Der Pkw war zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Salzberger Straße in Schüttorf abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

