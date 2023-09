Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Betrunkener randaliert und beschädigt Scheibe einer Gaststätte

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 01.30 Uhr, hat ein mit über 2,7 Promille alkoholisierter Mann am Marktplatz randaliert und an einer Gaststätte eine Scheibe eingeworfen. Obwohl sich der 43-Jährige bereits von der Gaststätte entfernt hatte, konnte er durch die eingesetzte Polizeistreife im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Nähe des Marktplatzes angetroffen und kontrolliert werden. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der begangenen Sachbeschädigung verantworten.

