Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall fordert 10000 Euro Blechschaden

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Rund 10000 Euro Blechschaden hat ein Unfall gefordert, der am Dienstagvormittag, kurz nach 09.30 Uhr, an der Einmündung der Sallancher Straße auf die Schuraer Straße beziehungsweise die Angerstraße passiert ist. An der Einmündung wollte eine 72-jährige Frau mit einem Renault von der Sallancher Straße nach links auf die bevorrechtigte Angerstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Dacia Logan, dessen 59-jähriger Fahrer von der Schuraer Straße nach links auf die Sallancher Straße abbiegen wollte. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

