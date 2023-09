Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Überlingen am Ried, K6158, Lkr. Konstanz) 80-jährige E-Bike-Fahrerin bei Unfall verletzt (06.09.2023)

Überlingen am Ried, K6158 (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich eine E-Bike-Fahrerin am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6158 zwischen Überlingen am Ried und Singen. Die 80-Jährige war mit ihrem E-Bike zunächst auf dem neben der Straße verlaufenden Radweg unterwegs. Nach einem Gefälle überquerte die Radfahrerin unvermittelt die Fahrbahn der K6158 und kollidierte dabei mit einem Ford einer 27-Jährigen. Die junge Frau versuchte noch zu Bremsen und auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß auf der Mitte der Fahrbahn nicht mehr verhindern. Die 80-Jährige prallte gegen die Beifahrerseite des Wagens und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der 32 Jahre alte Beifahrer in dem Ford verletzte sich ebenfalls. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro.

