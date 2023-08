POL-MFR: (927) Bewaffneter Überfall auf Autohaus - Täter flüchtig

Dinkelsbühl (ots) - Am Mittwochmorgen (09.08.2023) geriet der Turm des Nördlinger Tors in Dinkelsbühl (Lkrs. Ansbach) in Brand. Die Höhe des Schadens am denkmalgeschützten Gebäude ist noch nicht abschätzbar. Gegen 05:30 Uhr verständigte ein Anwohner die Polizeiinspektion Dinkelsbühl und teilte vom Nördlinger Tor kommende und als Knistern beschriebene Geräusche mit. Die eingesetzte Polizeistreife konnte vor Ort ...

