POL-MFR: (925) Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagens

Fürth (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (06.08.2023) wurde ein 27-jähriger Mann in Fürth Hardhöhe schwer verletzt aufgefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Gegen 05:30 Uhr bemerkte eine Zeugin in der Cadolzburger Straße / Gutenbergstraße einen Mann, welcher vor der dortigen Kneipe an einem Pkw lehnte und augenscheinlich schwer verletzt war. Sie ...

mehr