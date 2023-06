Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall am Bahnübergang Goethestraße - Lastwagen kollidiert mit Bahnschranke (13.06.2023)

Stockach (ots)

Ein Lastwagen ist am Dienstagnachmittag auf dem Bahnübergang auf der Goethestraße mit einer Bahnschranke kollidiert. Ein 63-Jähriger fuhr mit einem Mercedes Lastwagen mit Anhänger von der Goethestraße in Richtung Schiesser-Kreuzung. Vermutlich aufgrund blendender Sonne übersah der Brummi-Fahrer im Bereich der Bahnlinie das Rotlicht der dortigen Ampel und überfuhr den Bahnübergang. Die sich bereits senkenden Schranken erfassten in der Folge die Ladung auf dem Auflieger des Lasters. Die Schranke ging dabei zu Bruch. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro an der Ladung und der Schranke. Der Zug befand sich zum Unfallzeitpunkt noch im Bahnhof.

