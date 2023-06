Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unbekannter bricht Kassenautomaten auf- Zeugen gesucht (13./14.06.2023)

Sulz am Neckar (ots)

Den Kassenautomaten an der öffentlichen Toilette am Bahnhofsvorplatz hat ein Ungekannter im Zeitraum zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, aufgebrochen und einen Bargeldbetrag in Höhe von etwa einem Euro geklaut. Durch das gewaltsame Öffnen des Schlosses entstand ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro. Der Polizeiposten Sulz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07454 92746 zu melden.

