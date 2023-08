Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche Microsoft Mitarbeiterin am Telefon

Ludwigshafen (ots)

Eine 79-Jährige erhielt am Donnerstag (03.08.2023) auf ihrem Computer eine Warnmeldung, die scheinbar von Microsoft stammte. Für die Behebung des Fehlers rief die Seniorin eine ihr angezeigte Telefonnummer an. Am anderen meldete sich eine unbekannte Frau, die sich als Mitarbeiterin von Microsoft ausgab. In dem Gespräch gab die 79-Jährige ihre Kontodaten und Zugangsdaten für das Online-Banking preis. Da das Gespräch so lange dauerte, entschied sich die Seniorin ihre Tochter zu verständigen. Die Tochter erkannte, dass es sich um einen Betrug handelte und bewegte die 79-Jährige dazu das Gespräch zu beenden. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand kein Schaden.

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail. - Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell