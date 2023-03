POL-ANK: Einbruchsdiebstahl auf Wohnmobilstellplatz

Ueckermünde (ots) - In der vergangenen Nacht (27. März 2023, gegen 03:00 Uhr) kam es in Eggesin in der Stettiner Straße zu einem Garagenbrand. Insgesamt brannten drei Garagen in voller Ausdehnung. Eine vierte Garage wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Erkenntnissen wurde keine der Garagen als solche genutzt, sodass der Schaden aktuell auf etwa 1.000 Euro geschätzt wird. Durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Eggesin und ...

