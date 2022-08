Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gesucht

Saalfeld (ots)

Nach einem Vorfall am Freitagabend in einem Saalfelder Linienbus werden dringen Zeugen gesucht sowie Hinweise der Bus-Insassen erbeten. Ein 21-Jähriger hatte sich im Bus (Schienenersatzverkehr) in Saalfeld befunden und aus bislang unklarer Ursache im Bereich der Kulmbacher Straße/ Höhe Südstadtbrücke der Fahrerin ins Lenkrad gegriffen und wollte während der Fahrt aussteigen. Nur durch ein Manöver der Busfahrerin konnte ein Verkehrsunfall verhindert werden. Unter Zuhilfenahme weiterer Fahrgäste gelang es der Busfahrerin, den Mann aus dem Bus zu bringen. Die eingesetzten Beamten griffen ihn schließlich auf und brachten den zwischenzeitlich Beschuldigten in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses. Die Ermittlungen sowie die Auswertung der Videoaufzeichnungen dauern an. Es werden dringend jene Fahrgäste gesucht, welche zum Tatzeitpunkt gegen 19:15 Uhr im Bus saßen und Angaben zu den Umständen machen können. Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei entgegen.

