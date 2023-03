POL-ANK: Innerorts mit 113 km/h unterwegs: Polizei stoppt Autofahrer

Usedom (ots) - Letzte Nacht (24. März 2023, 00:15 Uhr) haben unbekannte Täter in Usedom ein Auto in Brand gesetzt und verursachten einen Gesamtschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Der VW wurde zuvor gegen 21:00 Uhr auf dem Parkplatz in der Priesterstraße Ecke Randowstraße geparkt. Als die Beamten des Polizeireviers Heringsdorf vor Ort eintrafen, hatten die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Usedom bereits den Brand gelöscht. Auch ein weiteres Fahrzeug - ...

mehr