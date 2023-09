Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Polizei nimmt aggressiven Mann in Gewahrsam (06.09.2023)

Singen (ots)

Beamte des Polizeireviers Singen haben am Mittwochmittag einen aggressiven Mann in der Alpenstraße in Gewahrsam genommen. Gegen 14 Uhr teilten Passanten eine Schlägerei und einen schwer verletzten, stark blutenden Mann auf dem Vorplatz der Herz-Jesu-Kirche mit. Die kurz darauf eintreffenden Polizisten fanden vor Ort drei Männer vor, von denen einer augenscheinlich verletzt und stark betrunken war. Der verletzte 20-Jährige verweigerte sich einer Versorgung durch den von seinen Begleitern verständigten Rettungsdienst und versuchte davonzulaufen, was seine Freunde zu verhindern versuchten. Schlussendlich stellte sich heraus, dass der junge Mann zuvor reichlich Alkohol getrunken hatte und in der Folge auf einen Metallstuhl einschlug, sich dabei an der Hand verletzte und stark blutete. Da sich der junge Mann auch in der Folge nicht beruhigte und im Weglaufen wiederholt Passanten aggressiv anging, nahmen ihn die Beamten schließlich in Gewahrsam.

