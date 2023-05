Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Alkoholisierte Sportboot- und Jetskiführer am Pfingstwochenende auf dem Schweriner und Plauer See aus dem Verkehr gezogen

Schwerin (ots)

Am Nachmittag des Pfingstsonntags fiel den Beamten der Wasserschutzpolizeistation Plau am See ein Wassermotorrad mit 90 PS auf, dessen Fahrer sich augenscheinlich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit hielt. Der 49-jährige Jetskifahrer wurde daher auf dem Plauer See, im Bereich Twietfort, einer Kontrolle unterzogen. Im Gespräch mit dem ortskundigen Wassersportler stellten die Beamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen hohen Wert von 1,86 Promille. Dem Jetskifahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er muss sich wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr verantworten. Zudem erfolgten eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung seines Sportbootführerscheins (Binnen) durch die eingesetzten Beamten.

Darüber hinaus wurde bereits am Pfingstsamstag in den späten Abendstunden ein Sportbootführer festgestellt, der unter dem Einfluss von Alkohol ein hochmotorisiertes Sportboot führte. Der 44-jährige Schweriner steuerte sein 200 PS starkes Motorboot vom Heidensee in Richtung Schweriner Innensee. Im Stangengraben wurde er von den Beamten der Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin angehalten und kontrolliert. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Annika Wegener, PHKin

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell