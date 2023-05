Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Maritime-Safety-Days - Wasserschutzpolizei zieht positives Fazit nach Kontrollen der Fahrgastschiffe

Die erste gemeinsame Themenkontrollwoche der Wasserschutzpolizeien der Länder Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wurde am 17.05.2023 abgeschlossen. Im Fokus dieser Kontrolltage stand die sichere Beförderung von Personen auf Fahrgastschiffen. Fahrgastschiffe sind Wasserfahrzeuge spezieller Konstruktion, Ausrüstung und Einrichtung und müssen besondere Sicherheitsstandards erfüllen. Mit der beginnenden Tourismussaison werden diese attraktiven Gelegenheiten zum Beobachten der Wasserlandschaften und Tiere im Binnen- und Seebereich intensiv genutzt. Außerdem sind Fahrgastschiffe und Fähren wichtiger Teil des öffentlichen Nahverkehrs auf den Seen und Flüssen. Die Kontrollen durch die Wasserschutzpolizeien unterstützen die Eigner und Reeder bei der Einhaltung der Sicherheitsstandards. Deshalb wurde bei den Kontrollen das Hauptaugenmerk auf die Sicherheitsausrüstung an Bord und die Fahrtauglichkeit der Schiffsführer gelegt. In den Bundesländern wurden insgesamt 119 Fahrgastschiffe, darunter 17 Fähren und 79 Ausflugsschiffe überprüft. Im Ergebnis wurden 37 Ordnungswidrigkeiten im gesamten Nordverbund aufgenommen. In Mecklenburg-Vorpommern haben die Wasserschutzpolizisten und Wasserschutzpolizistinnen bei einer Überprüfung von 46 Fahrgastschiffen insgesamt nur 11 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Die Wasserschutzpolizei zieht somit ein positives Fazit. Die "Maritime Safety Days" stehen für verstärkte präventive Kontrollen aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf dem Wasser. Das Ziel dabei ist die Verhütung von Beeinträchtigungen und Schädigungen im Schiffs- und Sportbootverkehr.

