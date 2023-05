Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: "Kleiner Abwasch" sorgte für einen Einsatz der Wasserschutzpolizei und Feuerwehr

Wolgast/Torgelow (ots)

Am frühen Abend des gestrigen Tages (24.05.2023) wurde auf der Uecker, im Bereich Torgelow, eine leichte, ölhaltige Verunreinigung von ca. 1 km Länge festgestellt. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Torgelow kamen auch Kräfte der Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast zum Einsatz. Ebenso war eine Mitarbeiterin der unteren Wasserbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald zugegen. Die Ermittlungen der eingesetzten Kräfte ergaben, dass ein Mitglied des vor Ort ansässigen Vereins, welcher Traditionen und Lebensweisen des Frühmittelalters veranschaulicht, eine große Pfanne, die zur Essenszubereitung auf offenen Feuer verwendet wird, nach historischen Vorbild in der Uecker abwusch. Dabei gelangten mit Speiseöl versetzte Getreideanteile in den Fluss und verursachten die entsprechende Verunreinigung. Durch die Kräfte der Wasserschutzpolizei wurde eine Anzeige wegen des Anfangsverdachtes einer Gewässerverunreinigung aufgenommen und entsprechende Proben entnommen. Die untere Wasserbehörde des Landkreises VG schätzte die Gewässerverunreinigung als nicht bekämpfungswürdig ein.

