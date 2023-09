Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Vorfahrtsunfall fordert zwei Verletzte (07.09.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro gefordert hat ein Unfall am Donnerstag gegen 8 Uhr auf der Kreuzung der Straßen Oberdorfstraße / Turnerstraße. Ein 50-jähriger VW Golf Fahrer fuhr von der Turnerstraße auf die Oberdorfstraße und stieß auf der Kreuzung mit einer von rechts kommenden 52-jährigen Skoda Rapid Fahrerin zusammen. Rettungssanitäter kümmerten sich um die Verletzten. Die Skoda Fahrerin kam in ein Krankenhaus. Beide nicht mehr fahrbereiten Autos holte ein Abschleppdienst ab.

