Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Illegal Müll entsorgt

Borken (ots)

Tatort: Borken, Botthoffskamp; Feststellzeit: 15.08.23, ca. 18.30 Uhr;

Die hiesigen Möglichkeiten Müll legal und vor allem umweltgerecht zu entsorgen sind für die meisten Menschen ausreichend und problemlos umsetzbar. Leider gibt es aber immer wieder Zeitgenossen, denen die Umwelt und das Allgemeinwohl egal zu sein scheinen - jedenfalls scheint die eigene Bequemlichkeit vorzugehen. So z.B. beim häufig zu beobachtenden achtlosen Wegwerfen von Zigarettenkippen oder dem "Entsorgen" von Einwegverpackungen im öffentlichen Verkehrsraum, auf Parkplätzen etc. In einem Straßengraben am Botthoffskamp entdeckte ein Zeuge am Dienstagabend eine illegale Müllentsorgung größeren Ausmaßes. Mehrere Koffer mit Elektroschrott und Kleidungsstücken sowie sonstigen Müll hatte ein noch unbekannter Täter dort entsorgt. Ein Foto der Situation ist angehängt. Der oder die Täter könnten noch nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

