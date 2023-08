Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin flüchtet nach Unfall

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Kreisverkehr Eintrachtstraße/Augustastraße/Burloer Weg

Unfallzeit: Dienstag, 15.08.23, 06.30 Uhr;

Leichte Verletzungen zog sich am Dienstagmorgen eine 23-jährige Fahrradfahrerin aus Bocholt zu. Eine noch unbekannte Fahrradfahrerin war gegen 06.30 Uhr von der Eintrachtstraße aus Richtung Schwartzstraße kommend in den Kreisverkehr mit der Augustastraße und dem Burloer Weg eingefahren. Dabei fuhr sie entgegengesetzt zur Fahrtrichtung. Die 23-Jährige, die sich bereits in dem Kreisverkehr befand, musste bremsen und ausweichen. Dabei kam sie zu Fall. Die Pedelecfahrerin (ca. 50 - 55 Jahre alt, blaue Jeanshose, weißes T-Shirt, schwarzes Pedelec) setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (fr)

