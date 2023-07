Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin

Jever (ots)

Nachträglich wurde der Polizei der folgende Verkehrsunfall gemeldet: Eine 57-jährige Frau befuhr am Freitag, 30.06.23, gegen 10:15 Uhr, mit ihrem Fahrrad den rechtsseitigen Radweg der Bahnhofstraße in Jever in Richtung Rahrdum, als sie einer entgegenkommenden Radfahrerin ausweichen musste und hierbei stürzte. Durch den Sturz zog sich die 57-Jährige schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. Das Fahrrad wurde nur leicht beschädigt. Die unbekannte entgegenkommende ältere Dame hielt zwar zunächst an, entfernt sich dann jedoch von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ihrer Person zu ermöglichen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Jever unter 04461-92110. Achtung: Ab dem 12.07.23 ist die Polizei Jever unter der neuen Rufnummer 04461-7449-0 zu erreichen!

