Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht Friedenstraße - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, 07.07.23, zwischen 17:00-17:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes in der Friedenstraße 70 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter schwarzer Opel Astra wurde vermutlich beim Ein-oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-942-0 in Verbindung zu setzen.

